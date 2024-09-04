ГЭЦ объявил результаты приема на вакантные места в ссузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема на вакантные места в средних специальных учебных заведениях на базе неполного среднего образования (9 класс) на 2024/2025 учебный год.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема на вакантные места в средних специальных учебных заведениях на базе неполного среднего образования (9 класс) на 2024/2025 учебный год.

Как сообщает Report, абитуриенты могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

В конкурсе на замещение вакантных мест в ссузах участвовали 2 904 абитуриента. По результатам конкурса в ссузы принят 1 441 человек.