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ГЭЦ объявил результаты экзаменов

ГЭЦ объявил результаты экзаменов Государственный экзаменационный центр объявил результаты экзаменов по иностранным языкам, а также по азербайджанскому языку для иностранцев, обучающихся (или завершивших обучение) в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.
Наука и образование
23 декабря 2023 г. 14:59
ГЭЦ объявил результаты экзаменов

Государственный экзаменационный центр объявил результаты экзаменов по иностранным языкам, а также по азербайджанскому языку для иностранцев, обучающихся (или завершивших обучение) в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

Как сообщает Report, результаты экзаменов размещены на сайте ГЭЦ.

Кандидаты также могут узнать о результатах экзаменов, отправив персональный код на короткий номер 7727.

В экзамене по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) приняли участие 394 абитуриента, по азербайджанскому языку - 2.

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