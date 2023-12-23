ГЭЦ объявил результаты экзаменов

Государственный экзаменационный центр объявил результаты экзаменов по иностранным языкам, а также по азербайджанскому языку для иностранцев, обучающихся (или завершивших обучение) в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

Государственный экзаменационный центр объявил результаты экзаменов по иностранным языкам, а также по азербайджанскому языку для иностранцев, обучающихся (или завершивших обучение) в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

Как сообщает Report, результаты экзаменов размещены на сайте ГЭЦ.

Кандидаты также могут узнать о результатах экзаменов, отправив персональный код на короткий номер 7727.

В экзамене по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) приняли участие 394 абитуриента, по азербайджанскому языку - 2.