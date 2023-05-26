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ГЭЦ объявил результаты экзаменов 14 мая

ГЭЦ объявил результаты экзаменов 14 мая Объявлены результаты экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром 14 мая 2023 года
Наука и образование
26 мая 2023 г. 18:39
ГЭЦ объявил результаты экзаменов 14 мая

Объявлены результаты экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром 14 мая 2023 года.

Как сообщает Report, абитуриенты могут узнать результаты экзаменов по ссылкам https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=58 и https://eservices.dim.gov.az/2023/netorta / .

Абитуриенты (студенты) также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив код, указанный в пропускном листе, на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 14 337 человек, которые должны были принять участие в этих экзаменах, 1 370 человек не явились на экзамен. 3 человека были отстранены от экзамена за нарушение требуемых правил.

С 7 июня 2023 года ГЭЦ организует процесс подачи апелляции онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону).

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