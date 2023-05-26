ГЭЦ объявил результаты экзаменов 14 мая

Объявлены результаты экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром 14 мая 2023 года

Объявлены результаты экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром 14 мая 2023 года.

Как сообщает Report, абитуриенты могут узнать результаты экзаменов по ссылкам https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=58 и https://eservices.dim.gov.az/2023/netorta / .

Абитуриенты (студенты) также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив код, указанный в пропускном листе, на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 14 337 человек, которые должны были принять участие в этих экзаменах, 1 370 человек не явились на экзамен. 3 человека были отстранены от экзамена за нарушение требуемых правил.

С 7 июня 2023 года ГЭЦ организует процесс подачи апелляции онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону).