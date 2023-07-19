ГЭЦ объявил регистрацию на международный экзамен по русскому языку

Государственный экзаменационный центр объявил о регистрации на экзамен ТРКИ (тестирование по русскому языку как иностранному).
Об этом сообщает Reportсо ссылкой на ГЭЦ.
Отмечено, что экзамен состоится 27 июля.
Крайняя дата регистрации - 25 июля.
ГЭЦ в рамках сотрудничества с СПГУ организует экзамен ТРКИ на 6 (шести) уровнях.
Отметим, что ГЭЦ является единственным официальным тестовым центром международного экзамена по русскому языку в Азербайджане.
Более подробную информацию об экзамене можно найти на сайте ГЭЦ. Ссылка для регистрации на экзамен размещена на сайте центра.