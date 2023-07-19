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ГЭЦ объявил регистрацию на международный экзамен по русскому языку

ГЭЦ объявил регистрацию на международный экзамен по русскому языку Государственный экзаменационный центр объявил о регистрации на экзамен ТРКИ (тестирование по русскому языку как иностранному).
Наука и образование
19 июля 2023 г. 18:38
ГЭЦ объявил регистрацию на международный экзамен по русскому языку

Государственный экзаменационный центр объявил о регистрации на экзамен ТРКИ (тестирование по русскому языку как иностранному).

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на ГЭЦ.

Отмечено, что экзамен состоится 27 июля.

Крайняя дата регистрации - 25 июля.

ГЭЦ в рамках сотрудничества с СПГУ организует экзамен ТРКИ на 6 (шести) уровнях.

Отметим, что ГЭЦ является единственным официальным тестовым центром международного экзамена по русскому языку в Азербайджане.

Более подробную информацию об экзамене можно найти на сайте ГЭЦ. Ссылка для регистрации на экзамен размещена на сайте центра.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət İmtahan Mərkəzi beynəlxalq rus dili imtahanına qeydiyyat elan edib

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