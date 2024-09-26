ГЭЦ объявил регистрацию на экзамен для водителей такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 27 октября очередной экзамен для водителей такси, которые прошли специальную подготовку и хотят получить сертификат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Для участия в экзамене кандидаты в водители такси, чьи данные были переданы в ГЭЦ профильными органами, могут зарегистрироваться в период с 16:00 26 сентября до 10:00 20 октября.

Тестирование будет проводиться на компьютерах в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (г. Баку, Бинагадинский район, ул. С.С. Ахундова, 108. Рядом с ТЮРКПА).

Экзамен, который длится один час, включает 20 тестовых заданий, охватывающих программу специальной подготовки по этическому поведению водителей и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Набравшие 10 и более баллов, будут считаться успешно сдавшими экзамен и получат сертификат, который будет действителен в течение семи лет.