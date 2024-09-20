ГЭЦ объявил прием на вакантные места в ссузы на базе полного среднего образования

Объявлен прием на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Объявлен прием на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, набравшие не менее 50 баллов по общему результату и не менее 10 баллов по азербайджанскому языку (русский язык) и математике. По иностранному языку ограничений по баллам нет.

Выбор специальности проводится через интернет до 23:59 23 сентября. На этапе выбора специальности абитуриенты должны выбрать желаемые специальности и подтвердить их коды (можно внести до 20 кодов) в "Электронном заявлении абитуриента о выборе специальности".

Список вакантных плановых мест в средних специальных учебных заведениях опубликован в 11-м выпуске журнала "Абитуриент".