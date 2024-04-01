ГЭЦ объявил прием документов в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием документов в резидентуру на 2024/25 учебный год.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием документов в резидентуру на 2024/25 учебный год.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, для участия в первой попытке первого этапа приема в резидентуру кандидаты должны создать "Личный кабинет" в ekabinet.dim.gov.az и оплатить взнос (60 AZN).

С 1 по 11 апреля 2024 года (до 23:59) кандидаты должны заполнить и утвердить "Электронное заявление кандидата" на соответствующей странице сайта.

Экзамен по оценке базовых знаний планируется провести 5 мая, повторный экзамен (вторая попытка) – 23 июня, экзамен по специализации - 4 августа.

Полный текст объявления о приеме опубликован во 2-м номере журнала "Резидентура".