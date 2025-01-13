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ГЭЦ объявил прием документов в магистратуру

ГЭЦ объявил прием документов в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана на 2025/2026 учебный год.
Наука и образование
13 января 2025 г. 11:15
ГЭЦ объявил прием документов в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана на 2025/2026 учебный год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Для этого бакалавры должны с 13 по 27 января создать на странице ekabinet.dim.gov.az "личный кабинет" и добавить на счет сумму, требуемую для подачи заявки (50 AZN).

Вступительный экзамен (I попытка) состоится 16 февраля 2025 года. Бакалаврам будет представлено 50 тестовых заданий (в том числе 5 открытого типа) для проверки логического мышления, 25 тестовых заданий по информатике (в том числе 5 открытого типа), 20 тестовых заданий по иностранному языку (в том числе 2 открытого типа) и тема для выполнения письменной работы (эссе).

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