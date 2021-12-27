ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале

Государственный экзаменационный центр объявил даты экзаменов, ожидающихся в январе и феврале будущего года.

Государственный экзаменационный центр объявил даты экзаменов, ожидающихся в январе и феврале будущего года.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в январе состоятся экзамены по приему на госслужбу (тип А) и на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел. В феврале планируется проведение тестовых экзаменов в соответствии со вторым этапом приема в вузы, по приему на госслужбу (тип В), приему на ступень магистратуры (первая попытка) и проведение выпускного экзамена для учащихся профлицеев.

График и таблица экзаменов: