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ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале

ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале Государственный экзаменационный центр объявил даты экзаменов, ожидающихся в январе и феврале будущего года.
Наука и образование
27 декабря 2021 г. 15:34
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале

Государственный экзаменационный центр объявил даты экзаменов, ожидающихся в январе и феврале будущего года.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в январе состоятся экзамены по приему на госслужбу (тип А) и на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел. В феврале планируется проведение тестовых экзаменов в соответствии со вторым этапом приема в вузы, по приему на госслужбу (тип В), приему на ступень магистратуры (первая попытка) и проведение выпускного экзамена для учащихся профлицеев.

График и таблица экзаменов:

Наименование экзамена

Дата

Тестовый экзамен на должности на госслужбе (тип A)

23 января

По приему на дипломатическую службу в МИД

23 января

Тестовый экзамен в соответствии со вторым этапом приема в вузы (I, II, III и IV группы)

13 февраля

Тестовый экзамен на должности на госслужбе (тип B)

13 февраля

Тестовый экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших подгруппы ЯИ (язык-история) и ИГ (история-география)

20 февраля

Прием на ступень магистратуры (I попытка)

20 февраля

Выпускной экзамен для учащихся профлицеев

27 февраля

Экзамен по государственному языку (азербайджанский язык) для учащихся профлицеев, получающих образование не на азербайджанском языке

28 февраля

Экзамен по TOEFL

8, 22 января

12, 19 февраля

Экзамен по GRE

9 января

4 февраля

Экзамен по TKT (Teaching Knowledge Test)

29 февраля
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Версия на азербайджанском языке DİM yanvar-fevral aylarında keçiriləcək imtahanların tarixlərini açıqlayıb

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