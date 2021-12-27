ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале

Государственный экзаменационный центр объявил даты экзаменов, ожидающихся в январе и феврале будущего года.
Как сообщили Report в ГЭЦ, в январе состоятся экзамены по приему на госслужбу (тип А) и на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел. В феврале планируется проведение тестовых экзаменов в соответствии со вторым этапом приема в вузы, по приему на госслужбу (тип В), приему на ступень магистратуры (первая попытка) и проведение выпускного экзамена для учащихся профлицеев.
График и таблица экзаменов:
|
Наименование экзамена
|
Дата
|
Тестовый экзамен на должности на госслужбе (тип A)
|
23 января
|
По приему на дипломатическую службу в МИД
|
23 января
|
Тестовый экзамен в соответствии со вторым этапом приема в вузы (I, II, III и IV группы)
|
13 февраля
|
Тестовый экзамен на должности на госслужбе (тип B)
|
13 февраля
|
Тестовый экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших подгруппы ЯИ (язык-история) и ИГ (история-география)
|
20 февраля
|
Прием на ступень магистратуры (I попытка)
|
20 февраля
|
Выпускной экзамен для учащихся профлицеев
|
27 февраля
|
Экзамен по государственному языку (азербайджанский язык) для учащихся профлицеев, получающих образование не на азербайджанском языке
|
28 февраля
|
Экзамен по TOEFL
|
8, 22 января
12, 19 февраля
|
Экзамен по GRE
|
9 января
4 февраля
|
Экзамен по TKT (Teaching Knowledge Test)
|
29 февраля