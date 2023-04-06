ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена

Государственный экзаменационный центр обратился к участникам выпускного экзамена, их родителям и педагогам

Государственный экзаменационный центр обратился к участникам выпускного экзамена, их родителям и педагогам.

Как сообщает Report, ГЭЦ принял решение не использовать тестовые задания, использованные на экзамене 5 марта, в научных целях при разработке следующих экзаменов, и в целях просвещения большего числа участников экзамена и образовательного сообщества открыто представляет содержание экзамена.

Участники экзамена, а также родители, учителя, эксперты могут ознакомиться с объяснением тестовых заданий и их соответствием государственным стандартам и учебной программе.

При разработке экзаменов Государственным экзаменационным центром за основу берутся государственные стандарты и их требования. Все задания, используемые на экзамене, направлены на проверку знаний и умений в соответствии с установленными стандартами.

"Рекомендуем родителям, учителям и экспертам внимательно ознакомиться с тестовыми заданиями, используемыми на экзамене, со стандартами, а после объявления результатов учеников, проанализировать их письменные работы. Этот анализ призван направить развитие знаний и навыков учащихся и создать основу для их лучшей подготовки к будущим экзаменам" - заявили в ГЭЦ.

Ожидается, что результаты экзаменов, состоявшихся 5 марта, будут объявлены на следующей неделе.