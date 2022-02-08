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ГЭЦ обратился к учащимся выпускных классов профлицеев

ГЭЦ обратился к учащимся выпускных классов профлицеев Выпускной экзамен для учащихся последних классов профессионально-технических учебных заведений будет проведен Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в соответствии с графиком экзаменов на март на базе 11-летнего среднего образования в городах и рай
Наука и образование
8 февраля 2022 г. 16:53
ГЭЦ обратился к учащимся выпускных классов профлицеев

Выпускной экзамен для учащихся последних классов профессионально-технических учебных заведений будет проведен Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в соответствии с графиком экзаменов на март на базе 11-летнего среднего образования в городах и районах, где расположены профлицеи.

Как сообщили Report в ГЭЦ, ученики сдадут экзамен в соответствующую дату (5, 6, 12 или 13 марта) проведения экзамена в том районе, где расположен их профлицей.

С графиком выпускных экзаменов в городах и районах на базе 11-летнего среднего образования и в профлицеях можно ознакомиться по ссылке.

Для учащихся профлицеев, получающих образование не на азербайджанском языке, экзамен по азербайджанскому языку состоится 14 марта.

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