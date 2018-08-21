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    ГЭЦ обратился к поступившим в вузы абитуриентам

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    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам. 

    Как сообщили Report в центре, регистрация поступивших в вузы абитуриентов продлится до 28 августа, включая воскресные дни. 

    По решению Совета директоров ГЭЦ, с учетом того, что 22 и 23 августа будут нерабочими днями, комиссии, занимающиеся  регистрацией поступивших в бакалавриат абитуриентов, будут также работать в выходные дни - 25 и 26 августа.  

    Информацию о списке требуемых документов абитуриенты могут получить из вузов, в которые поступили.

    Не прохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность.

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