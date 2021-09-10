ГЭЦ обратился к поступившим в колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к поступившим в средние специальные учебные заведения на базе общего (9 классов) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к поступившим в средние специальные учебные заведения на базе общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, регистрация абитуриентов в онлайн формате будет проведена с 10-го до 23-го сентября посредством платформы portal.edu.az.

Информацию о требующихся при регистрации документах можно получить в Министерстве образования.

Неоформление регистрации в установленный срок будет расценено как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, его приказ о зачислении не будет направлен в среднее специальное учебное заведение.