Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к пользователям социальных сетей.

Как сообщили Report в Центре, с недавнего времени в Facebook действуют несколько страниц и групп, выдающих себя за официальных представителей ГЭЦ. Отметим, что в ходе расследования было установлено, что на этих страницах регулярно публикуется искаженная информация о ходе кампаний по приему студентов, приеме на госслужбу, реклама подготовительных курсов, а также о деятельности ГЭЦ.

В Центре напоминают, что все необходимые сведения и ответы на насущные вопросы касательно сферы деятельности Государственного Экзаменационного Центра можно получить на официальной странице ГЭЦ в Facebook, доступной по адресу https://www.facebook.com/stateexamcenter/