ГЭЦ обратился к лицам, которые примут участие во вступительных экзаменах

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) обратился к лицам, которые примут участие во вступительных экзаменах по первой и четвертой группам специальностей.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) обратился к лицам, которые примут участие во вступительных экзаменах по первой и четвертой группам специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 21 июля 2022 года пройдут вступительные экзамены в высшие учебные заведения по первой и четвертой группам специальностей (вторая попытка).

Экзамены начнутся в 10:00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 09:45 – прекращается допуск в здания, где будут проводиться экзамены.

В целях предотвращения большого скопления людей для участников экзамена определено разное время допуска в экзаменационное помещение, которое указано в пропускном листе. Поэтому необходимо явиться в указанное время.

В "Пропускном листе на экзамен" также указаны город (район), в котором будет проводиться экзамен, здание, комната, время и т.д. Пропускные листы размещаются на сайте ГЭЦ за неделю до экзаменов.