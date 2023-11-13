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ГЭЦ обратился к кандидатам, сдавшим экзамен по приему на госслужбу

ГЭЦ обратился к кандидатам, сдавшим экзамен по приему на госслужбу Кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен по приему на государственную службу по группам, относящихся к типу А административных должностей государственной службы (административные руководящие должности), для получения сертификата должны заполнить форму
Наука и образование
13 ноября 2023 г. 10:43
ГЭЦ обратился к кандидатам, сдавшим экзамен по приему на госслужбу

Кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен по приему на государственную службу на руководящие административные должности, для получения сертификата должны заполнить форму электронного обращения с 13 ноября по 24 ноября, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/dqq/Xidmet/CertReg.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

В случае невозможности проверить достоверность представленных кандидатом данных и документов, необходимо представить в ГЭЦ (по адресу ул. Ак. Г.Алиева, 299) в течение пяти рабочих дней их оригиналы или заверенные копии.

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