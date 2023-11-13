ГЭЦ обратился к кандидатам, сдавшим экзамен по приему на госслужбу

Кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен по приему на государственную службу по группам, относящихся к типу А административных должностей государственной службы (административные руководящие должности), для получения сертификата должны заполнить форму

Кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен по приему на государственную службу на руководящие административные должности, для получения сертификата должны заполнить форму электронного обращения с 13 ноября по 24 ноября, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/dqq/Xidmet/CertReg .

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

В случае невозможности проверить достоверность представленных кандидатом данных и документов, необходимо представить в ГЭЦ (по адресу ул. Ак. Г.Алиева, 299) в течение пяти рабочих дней их оригиналы или заверенные копии.