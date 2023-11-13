ГЭЦ обратился к кандидатам, сдавшим экзамен по приему на госслужбу

Кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен по приему на государственную службу на руководящие административные должности, для получения сертификата должны заполнить форму электронного обращения с 13 ноября по 24 ноября, перейдя по ссылке
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).
В случае невозможности проверить достоверность представленных кандидатом данных и документов, необходимо представить в ГЭЦ (по адресу ул. Ак. Г.Алиева, 299) в течение пяти рабочих дней их оригиналы или заверенные копии.