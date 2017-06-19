ГЭЦ обратился к бакалаврам

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в 23:59 истекает срок, предоставленный для выбора специализации в магистратуры вузов и НАНА на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Report из Государственного экзаменационного центра, процесс выбора специализации стартовал 9 июня.

Он продлится до 23:59 часов 19 июня.

Было отмечено, что желающие участвовать в конкурсе специализации и до сих пор не утвердившие выбор специализации бакалавры, и лица, не определившиеся со специализацией, должны за указанное время утвердить свои заявления.

К конкурсу будут допущены бакалавры, своевременно выбравшие и утвердившие специализацию.