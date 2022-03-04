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ГЭЦ обратился к абитуриентам

ГЭЦ обратился к абитуриентам Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которые должны подтвердить свои электронные заявления в Комиссии по приему документов (КПД).
Наука и образование
4 марта 2022 г. 15:46
ГЭЦ обратился к абитуриентам

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которые должны подтвердить свои электронные заявления в Комиссии по приему документов (КПД).

В сообщении, поступившем в Report из Центра, говорится:

"Как известно, прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения осуществляется с 4 по 17 марта 2022 года через интернет.

Информация о требуемых документах опубликована в объявлении о приеме.

Из 86 236 человек, подавших в прошлом году заявления о приеме в высшие и средние специальные учебные заведения, лишь около 3 тысяч подтвердили свои заявления в КПД".

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