ГЭЦ обратился к абитуриентам

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которые должны подтвердить свои электронные заявления в Комиссии по приему документов (КПД).

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которые должны подтвердить свои электронные заявления в Комиссии по приему документов (КПД).

В сообщении, поступившем в Report из Центра, говорится:

"Как известно, прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения осуществляется с 4 по 17 марта 2022 года через интернет.

Информация о требуемых документах опубликована в объявлении о приеме.

Из 86 236 человек, подавших в прошлом году заявления о приеме в высшие и средние специальные учебные заведения, лишь около 3 тысяч подтвердили свои заявления в КПД".