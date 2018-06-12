ГЭЦ обратился к абитуриентам

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам в связи с приемом заявлений в вузы и ссузы на базе полного (11 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием документов в вузы и ссузы продлится до 23:59 14 июня.

Напомним, что абитуриенты, указавшие в электронных заявлениях намерение участвовать в весенних экзаменах для приема в вузы по I - IV группе специальностей, при желании участвовать и на летних экзаменах, должны пройти регистрацию до указанного времени.

Абитуриентам, выбравшим один или два пункта из трех в утвержденных электронных заявлениях в связи с приемом в вузы по I-IV, V группе специальностей или в ссузы (колледжи) на базе полного среднего образования, разрешается выбрать и другие пункты.

Не участвовавшие в приеме электронных заявлений с 29 марта по 30 апреля абитуриенты также могут пройти регистрацию в установленном порядке.

Абитуриенты после создания "Личного кабинета" на сайте ekabinet.dim.gov.az должны с использованием логина и пароля войти на сайт ГЭЦ (eservices.dim.gov.az/erizebak/erize), заполнить "Электронное заявление абитуриента" и подтвердить его.