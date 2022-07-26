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ГЭЦ обратился к абитуриентам в связи с выбором специальности

ГЭЦ обратился к абитуриентам в связи с выбором специальности Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, которым предстоит выбор специальности в высших и средних учебных заведениях
Наука и образование
26 июля 2022 г. 11:41
ГЭЦ обратился к абитуриентам в связи с выбором специальности

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, которым предстоит выбор специальности в высших и средних учебных заведениях.

Как сообщили Report в Центре, сейчас в соцсетях, в частности в Facebook и Instagram, появилось много "экспертов", которые предлагают абитуриентам сделать выбор специальности вместо них за определенную плату.

"Абитуриентам следует проявлять внимательность при выборе специальности, игнорировать призывы подобных "экспертов", а главное - самим осуществлять выбор специальности. Некоторые абитуриенты поручают данный процесс другим людям. Но зачастую последние делают неправильный выбор или вовсе не подают заявления о выборе специальности. Это приводит к возникновению неприятных ситуаций".

Порядок заполнения "электронного заявления на выбор специальности" публикуется в журнале "Абитуриент". В нем же указаны все специальности, по которым проводится прием, и их коды.

Вслед за обнародованием результатов вступительных экзаменов в вузы публикуются отдельные пособия "На что обратить внимание при выборе специальности" для каждой группы специальностей. В них представлен график распределения тестовых баллов, план приема в вузы по группам специальностей, количество мест по госзаказу, условия конкурса и другая необходимая информация.

Помимо этого, в Баку и регионах работают Центры консультирования абитуриентов.

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