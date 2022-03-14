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ГЭЦ обратился к абитуриентам с отсрочкой от несения военной службы

ГЭЦ обратился к абитуриентам с отсрочкой от несения военной службы Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, получившим отсрочку от несения военной службы.
Наука и образование
14 марта 2022 г. 11:56
ГЭЦ обратился к абитуриентам с отсрочкой от несения военной службы

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, получившим отсрочку от несения военной службы.

Как сообщили Report в Центре, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу внесла некоторые поправки в "Порядок предоставления сведений об обязательствах в связи с военной обязанностью гражданам Азербайджана мужского пола, обратившимся для участия в конкурсе по приему на уровень бакалавриата вузов Азербайджана на 2022/2023 учебный год".

Поправки связаны с тем, что теперь электронное заявление на участие в конкурсе по приему в вузы могут также подтверждать абитуриенты предыдущих годов, которым 18 лет исполнится после 30 апреля 2022 года.

Для подтверждения электронных заявлений лиц мужского пола 1987-2004 г.р. (рожденные до 01.05.2004) в электронной системе Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу должна иметься информация о прохождении ими военной службы, либо получении отсрочки.

Заявления окончивших общеобразовательные учебные заведения страны в этом году абитуриентов, абитуриентов прошлых лет, рожденных после 30 апреля 2004 года и абитуриентов старше 35 лет подтверждаются без запроса в электронную систему Госслужбы.

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Версия на азербайджанском языке DİM hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilən abituriyentlərə müraciət edib

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