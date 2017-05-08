ГЭЦ обратился к абитуриентам, поступающим в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Бакалавры, желающие поступить в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей в 2017/2018 учебном году, на втором этапе вступительных экзаменов в магистратуру вузов вместо тестовых заданий по специальности будут сдавать экзамен по выявлению способностей.

Как сообщает Report, об этом заявили в Государственном экзаменационном центре.

По информации, бакалавры, выполнившие условия конкурса по специальностям на первом этапе вступительных экзаменов в магистратуру, в период выбора программы с 4 по 22 мая должны будут зайти на официальный сайт ГЭЦ и выбрать соответствующую программу.

В зависимости от специализации бакалавров, по специальностям, требующим особых способностей, бакалавры смогут выбрать программы №68, №69, №70. Наряду с этим бакалавры смогут выбрать программы приема в магистратуру по теоретическим специализациям №37, №50, №53.

Бакалавры, выбравшие теоретические специализации, 4 июня 2017 года должны будут по соответствующей программе сдать тестовый экзамен второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру. Бакалавры, желающие поступить в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей, должны будут 6-7 июня зайти на сайт ГЭЦ, распечатать "Пропускной лист бакалавра на экзамен по выявлению способностей" и прийти 8-10 июня по адресу, указанному в пропускном листе для участия в экзамене.