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ГЭЦ обратился к абитуриентам, получившим образование по международным программам

ГЭЦ обратился к абитуриентам, получившим образование по международным программам Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, прошедшим обучение по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне.
Наука и образование
10 июля 2023 г. 10:10
ГЭЦ обратился к абитуриентам, получившим образование по международным программам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, которые прошли обучение по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне.

Как сообщили Report в ведомстве, в соответствии с постановлением № 228 Кабинета министров от 20 мая 2019 года абитуриенты, прошедшие обучение по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне, принимаются в высшие учебные заведения вне конкурса.

Это программа Международного бакалавриата на получение диплома (IB Diploma Programme), общий сертификат об образовании продвинутого уровня (Advanced level of General Certifate of Education), углубленная программа (Advanced Placement).

Желающие принять участие в конкурсе с 10 по 24 июля могут отправить фотокопии представленных ниже документов в Государственный экзаменационный центр на почту [email protected] с пометкой “внеконкурсный прием” в разделе темы:

1. Копия "электронного заявления абитуриента";

2. Копию документа о получении образования по соответствующей программе;

3. Средний балл по итогам программы.

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