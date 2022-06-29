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ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу вступительных экзаменов

ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу вступительных экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах 6 и 7 июля 2022 года.
Наука и образование
29 июня 2022 г. 15:03
ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу вступительных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах 6 и 7 июля 2022 года.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 6 июля центр проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей а 7 июля - по II группе. 7 июля состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе и начнутся в 10:00.

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