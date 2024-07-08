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ГЭЦ обратился к абитуриентам, окончившим международные образовательные программы

ГЭЦ обратился к абитуриентам, окончившим международные образовательные программы Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, прошедшим обучение по аккредитованным на международном уровне образовательным программам.
Наука и образование
8 июля 2024 г. 15:08
ГЭЦ обратился к абитуриентам, окончившим международные образовательные программы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, прошедшим обучение по аккредитованным на международном уровне образовательным программам.

Как сообщает Report, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 20 мая 2019 года абитуриенты, прошедшие обучение по аккредитованным на международном уровне образовательным программам, принимаются в высшие учебные заведения Азербайджана вне конкурса.

К данным программам относятся - программа Международного бакалавриата на получение диплома (IB Diploma Programme), общий сертификат об образовании продвинутого уровня (Advanced level of General Certifate of Education), углубленная программа (Advanced Placement).

Абитуриенты, обучавшиеся по вышеуказанным образовательным программам и желающие поступить в высшие учебные заведения вне конкурса, должны в период с 10 по 25 июля подать в ГЭЦ или его региональные подразделения копию "электронного заявления абитуриента", оригинал и копию образовательного документа, полученного по соответствующей программе, а также нотариально заверенный перевод этого документа на азербайджанский язык.

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Версия на азербайджанском языке Universitetlərə müsabiqədənkənar qəbul olmaq istəyənlər iyulun 10-dan sənədlərini DİM-ə təqdim etməlidir

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