ГЭЦ обратился к абитуриентам, набравшим 600 и более баллов

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, набравшим свыше 600 баллов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, уже несколько лет как осуществляется ряд мероприятий с целью изучения, распространения опыта и представления общественности набравших высокие баллы абитуриентов.

Отмечается, что традиция будет продолжена и в этом году. Так, для большей доступности информации широкой общественности, на сайте abiturient.az специальный раздел отведен молодежи, набравшей 600 и более баллов: "Доводим до вашего сведения, что на сайте будет представлена информация лишь о лицах, заполнивших анкеты и ответивших "да" на поставленный вопрос "Согласны ли Вы, чтобы на сайте abiturient.az были представлены Ваше фото и образцы ответов анкетных вопросов".

Абитуриенты, набравшие 600 и более баллов, могут заполнить форму представленной на сайте анкеты, войдя через "Кабинет пользователя" (FİN) и вписав "Рабочий номер".