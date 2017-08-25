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    ГЭЦ обратился к абитуриентам, набравшим 600 и более баллов

    Они могут заполнить форму представленного на сайте анкеты-опроса, войдя через Кабинет пользователя (FİN) и вписав Рабочий номер© Report

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, набравшим свыше 600 баллов.

    Как сообщили Report в ГЭЦ, уже несколько лет как осуществляется ряд мероприятий с целью изучения, распространения опыта и представления общественности набравших высокие баллы абитуриентов.

    Отмечается, что традиция будет продолжена и в этом году. Так, для большей доступности информации широкой общественности, на сайте abiturient.az специальный раздел отведен молодежи, набравшей 600 и более баллов: "Доводим до вашего сведения, что на сайте будет представлена информация лишь о лицах, заполнивших анкеты и ответивших "да" на поставленный вопрос "Согласны ли Вы, чтобы на сайте abiturient.az были представлены Ваше фото и образцы ответов анкетных вопросов".

    Абитуриенты, набравшие 600 и более баллов, могут заполнить форму представленной на сайте анкеты, войдя через "Кабинет пользователя" (FİN) и вписав "Рабочий номер". 

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