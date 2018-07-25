ГЭЦ обратился к абитуриентам и родителям в связи с отбором специальностей

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный цент обратился к абитуриентам и родителям в связи с отбором специальностей в связи с поступлением в вузы.

Как сообщили Report в центре, анализ соцсетей в последние дни показал, что некоторые лица злоупотребляют доверием абитуриентов и родителей призывают пользоваться их услугами по отбору специальностей в обмен на вознаграждение.

ГЭЦ рекомендует абитуриентам и их родителям быть внимательными и не доверять в данном деле людям, преследующим исключительно коммерческие цели.

С целью помощи абитуриентам издало по I и IV группе специальностей пособие "На что обращать внимание во время отбора специальностей". После экзаменов 26 июля по II и III группе специальностей будут изданы пособия по соответствующим группам.

Кроме того, для помощи в отборе специальностей в региональных отделении ГЭЦ можно обратиться в консультационные центры для абитуриентов.

Сообщается, что 30 июля на страницах ГЭЦ в İnstagram и Facebook проведут прямой эфир для абитуриентов с советами на что обращать внимание при отборе специальностей, ответят на их вопросы.

Напомним, что отбор специальностей продлится с 30 июля по 13 августа через интернет.