ГЭЦ обнародует результаты приемных экзаменов в ближайшие два дня

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы правильные ответы на тестовые задания, использованные 20 мая в приемных экзаменах в вузы по I и IV группе специальностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие два дня.

С правильными ответами можно ознакомиться по ниже приведенным ссылкам:

Азербайджанский сектор - I группа

http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/a1_20sd.htm

Азербайджанский сектор - IV группа

http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/a4_20sd.htm

Русский сектор - I группа

http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/r1_20sd.htm

Русский сектор - IV группа

http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/r4_20sd.htm