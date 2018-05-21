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    ГЭЦ обнародует результаты приемных экзаменов в ближайшие два дня

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    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы правильные ответы на тестовые задания, использованные 20 мая в приемных экзаменах в вузы по I и IV группе специальностей.

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие два дня.

    С правильными ответами можно ознакомиться по ниже приведенным ссылкам:

    Азербайджанский сектор - I группа

    http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/a1_20sd.htm

    Азербайджанский сектор - IV группа

    http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/a4_20sd.htm

    Русский сектор - I группа

    http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/r1_20sd.htm

    Русский сектор - IV группа

    http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/r4_20sd.htm

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