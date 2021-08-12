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ГЭЦ обнародовала результаты экзаменов, проведенных 11 августа

ГЭЦ обнародовала результаты экзаменов, проведенных 11 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты следующих экзаменов, проведенных 11 августа 2021 года по уровню общего (9-летнего) среднего образования.
Наука и образование
12 августа 2021 г. 23:07
ГЭЦ обнародовала результаты экзаменов, проведенных 11 августа

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты следующих экзаменов, проведенных 11 августа 2021 года по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report, результаты экзамена размещены на сайте Центра.

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от иностранного языка, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, который он сдал на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для студентов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах в июне;

5. Выпускной экзамен для лиц, сдающих экзамены в порядке экстерната.

Абитуриенты (учащиеся) также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив “номер дела” на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Из 11553 человек, которые должны были принять участие в этих экзаменах, 2769 человек не явились на экзамен. 3 человека были отстранены от экзамена за нарушение требуемых правил.

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Версия на азербайджанском языке DİM avqustun 11-də keçirilən imtahanların nəticələrini açıqlayıb

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