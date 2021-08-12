ГЭЦ обнародовала результаты экзаменов, проведенных 11 августа

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты следующих экзаменов, проведенных 11 августа 2021 года по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты следующих экзаменов, проведенных 11 августа 2021 года по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report, результаты экзамена размещены на сайте Центра.

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от иностранного языка, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, который он сдал на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для студентов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах в июне;

5. Выпускной экзамен для лиц, сдающих экзамены в порядке экстерната.

Абитуриенты (учащиеся) также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив “номер дела” на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Из 11553 человек, которые должны были принять участие в этих экзаменах, 2769 человек не явились на экзамен. 3 человека были отстранены от экзамена за нарушение требуемых правил.