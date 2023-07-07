ГЭЦ обнародовал статистические данные по приему в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал некоторые статистические показатели по результатам вступительных экзаменов в магистратуру, которые прошли 19 февраля и 11 июня.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал некоторые статистические показатели по результатам вступительных экзаменов в магистратуру, которые прошли 19 февраля и 11 июня.

Как передает Report, ГЭЦ обнародовал общие статистические показатели обоих экзаменов и сравнение с некоторыми показателями аналогичных экзаменов прошлого года.

В экзаменах в 2023 году в общей сложности приняли участие 24 118 бакалавров. В прошлом году этот показатель составил 20 823 человека.

"В этом году больше половины участников экзаменов набрали больше 53 баллов (медиан 53,98). В прошлом году этот показатель был ниже 51 балла (медиан 50,75). В целом можно отметить, что в последние годы результаты участников улучшились. В 2014-2016 годах выше 50 баллов набирали около 25-32% участников экзаменов.

В этом году 162 человека набрали 90 баллов и выше, 1123 человека - 80 баллов и выше, а 4 012 человек - 70 баллов и выше. В прошлом году аналогичные показатели составили 74, 591 и 2 240 человек".