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ГЭЦ обнародовал результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

ГЭЦ обнародовал результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 11 мая выпускных экзаменов на уровне общего (9-летнего) среднего образования.
Наука и образование
10 июня 2025 г. 18:35
ГЭЦ обнародовал результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 11 мая выпускных экзаменов на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report, участники могут ознакомиться с результатами и графическим изображением бланка ответов на портале eservices.dim.gov.az, используя рабочий номер и номер удостоверяющего личность документа или FIN-код.

Кроме того, баллы по каждому предмету можно получить по SMS, отправив соответствующий код с экзаменационного листа на короткий номер 7727.

Из 7 294 человек, зарегистрированных для участия в экзамене, 1 218 на него не явились.

Наивысший результат на экзамене показала Сафарли Гюльчин Ялчын гызы, выпускница текущего года средней школы №22 города Сумгайыта, набравшая 294,1 балла из максимальных 300.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 10:00 12 июня до 17:00 14 июня.

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Версия на азербайджанском языке DİM mayın 11-də keçirdiyi imtahanların nəticələrini açıqlayıb

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