ГЭЦ обнародовал результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 11 мая выпускных экзаменов на уровне общего (9-летнего) среднего образования.
Как сообщает Report, участники могут ознакомиться с результатами и графическим изображением бланка ответов на портале
Кроме того, баллы по каждому предмету можно получить по SMS, отправив соответствующий код с экзаменационного листа на короткий номер 7727.
Из 7 294 человек, зарегистрированных для участия в экзамене, 1 218 на него не явились.
Наивысший результат на экзамене показала Сафарли Гюльчин Ялчын гызы, выпускница текущего года средней школы №22 города Сумгайыта, набравшая 294,1 балла из максимальных 300.
Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное