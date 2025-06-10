ГЭЦ обнародовал результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 11 мая выпускных экзаменов на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 11 мая выпускных экзаменов на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report, участники могут ознакомиться с результатами и графическим изображением бланка ответов на портале eservices.dim.gov.az , используя рабочий номер и номер удостоверяющего личность документа или FIN-код.

Кроме того, баллы по каждому предмету можно получить по SMS, отправив соответствующий код с экзаменационного листа на короткий номер 7727.

Из 7 294 человек, зарегистрированных для участия в экзамене, 1 218 на него не явились.

Наивысший результат на экзамене показала Сафарли Гюльчин Ялчын гызы, выпускница текущего года средней школы №22 города Сумгайыта, набравшая 294,1 балла из максимальных 300.