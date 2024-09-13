ГЭЦ обнародовал результаты прошедших 8 сентября экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 8 сентября выпускного и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 8 сентября выпускного и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному).

Как сообщили Report в ГЭЦ, дополнительный экзамен был организован для тех, кто не смог принять участие в предыдущих экзаменах по уважительным причинам.

С результатами можно ознакомиться по ссылке .

Также информацию о результатах экзамена можно получить через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, naxtel), отправив код, указанный в выпускном листе на номер 7727.