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ГЭЦ обнародовал результаты прошедших 8 сентября экзаменов

ГЭЦ обнародовал результаты прошедших 8 сентября экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 8 сентября выпускного и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному).
Наука и образование
13 сентября 2024 г. 15:17
ГЭЦ обнародовал результаты прошедших 8 сентября экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 8 сентября выпускного и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному).

Как сообщили Report в ГЭЦ, дополнительный экзамен был организован для тех, кто не смог принять участие в предыдущих экзаменах по уважительным причинам.

С результатами можно ознакомиться по ссылке.

Также информацию о результатах экзамена можно получить через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, naxtel), отправив код, указанный в выпускном листе на номер 7727.

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Версия на азербайджанском языке Buraxılış imtahanları və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olunub

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