ГЭЦ обнародовал результаты приема в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в резидентуру на 2024/2025 учебный год.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в резидентуру на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, кандидаты могут получить информацию об итогах конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив код на номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

По итогам вступительного экзамена 564 из 599 кандидатов, участвовавших в конкурсе (без учета кандидатов, окончивших военно-медицинский факультет), получили право продолжить обучение в резидентуре.

Успешно прошедшие экзамен лица должны зарегистрироваться с 20 по 26 августа (до 18:00) на платформе portal.edu.az.