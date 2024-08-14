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ГЭЦ обнародовал результаты приема в резидентуру

ГЭЦ обнародовал результаты приема в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в резидентуру на 2024/2025 учебный год.
Наука и образование
14 августа 2024 г. 16:20
ГЭЦ обнародовал результаты приема в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в резидентуру на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, кандидаты могут получить информацию об итогах конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив код на номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

По итогам вступительного экзамена 564 из 599 кандидатов, участвовавших в конкурсе (без учета кандидатов, окончивших военно-медицинский факультет), получили право продолжить обучение в резидентуре.

Успешно прошедшие экзамен лица должны зарегистрироваться с 20 по 26 августа (до 18:00) на платформе portal.edu.az.

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Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbulun nəticələri elan edilib

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