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ГЭЦ обнародовал результаты приема на вакантные плановые места колледжей

ГЭЦ обнародовал результаты приема на вакантные плановые места колледжей Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений (колледжей) на базе полного среднего образования (11 класс).
Наука и образование
24 сентября 2024 г. 15:05
ГЭЦ обнародовал результаты приема на вакантные плановые места колледжей

Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений (колледжей) на базе полного среднего образования (11 класс).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), с результатами конкурса можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

В конкурсе на вакантные плановые места приняли участие 5 534 абитуриента. По итогам конкурса в ссузы приняты 1 305 человек.

Ознакомиться со списком поступивших можно в специальном выпуске журнала "Абитуриент".

Поступившие абитуриенты должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 11:00 27 сентября до 18:00 3 октября.

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Версия на азербайджанском языке Tam orta təhsil bazasında kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

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