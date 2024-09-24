ГЭЦ обнародовал результаты приема на вакантные плановые места колледжей

Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений (колледжей) на базе полного среднего образования (11 класс).
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), с результатами конкурса можно ознакомиться на
В конкурсе на вакантные плановые места приняли участие 5 534 абитуриента. По итогам конкурса в ссузы приняты 1 305 человек.
Ознакомиться со списком поступивших можно в специальном выпуске журнала "Абитуриент".
Поступившие абитуриенты должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 11:00 27 сентября до 18:00 3 октября.