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ГЭЦ обнародовал результаты первого этапа экзамена для поступления в резидентуру

ГЭЦ обнародовал результаты первого этапа экзамена для поступления в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзамена по оценке знаний по базовым предметам для поступления в резидентуру (первая попытка), проведенного 4 мая 2025 года.
Наука и образование
5 мая 2025 г. 17:11
ГЭЦ обнародовал результаты первого этапа экзамена для поступления в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзамена по оценке знаний по базовым предметам для поступления в резидентуру (первая попытка), проведенного 4 мая 2025 года.

Как сообщили Report в ГЭЦ, из 1448 зарегистрированных кандидатов 34 человека не явились на экзамен.

387 кандидатов выполнили конкурсное условие первого этапа (40 и более баллов).

Выполнившие конкурсное условие 193 человека являются студентами 4 или 5 курса.

На экзамене, проведенном 4 мая, ко второму этапу были допущены в общей сложности 194 кандидата, из которых 72 человека - выпускники этого года, а 122 - выпускники предыдущих лет.

Каждый кандидат может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением своей карты ответов на сайте ГЭЦ.

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Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

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