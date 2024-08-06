ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему в колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты могут получить информацию об итогах конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив "рабочий номер" посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727.

Регистрация абитуриентов в учебных заведениях, в которые они были приняты, будет проводиться с 12 по 20 августа онлайн на платформе portal.edu.az.