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ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему в колледжи

ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему в колледжи Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.
Наука и образование
6 августа 2024 г. 17:31
ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему в колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты могут получить информацию об итогах конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив "рабочий номер" посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727.

Регистрация абитуриентов в учебных заведениях, в которые они были приняты, будет проводиться с 12 по 20 августа онлайн на платформе portal.edu.az.

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Версия на азербайджанском языке Kolleclər üçün keçirilən müsabiqənin nəticələri elan olunub

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