ГЭЦ обнародовал результаты конкурса на вакантные места в магистратуру

Обнародованы результаты конкурса на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана.

Обнародованы результаты конкурса на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Результаты конкурса на вакантные плановые места в магистратуру высших учебных заведений размещены на сайте ГЭЦ.

Бакалавры могут ознакомиться с результатами конкурса также посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "рабочий номер" на номер 7727.

Для участия в конкурсе на вакантные места в магистратуру обратились 2 900 бакалавров. В результате конкурса 1 055 человек (в том числе 150 человек на основе госзаказа) приняты в магистратуру.