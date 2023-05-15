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ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов на госслужбу

ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов на госслужбу Объявлены результаты экзаменов по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.
Наука и образование
15 мая 2023 г. 14:57
ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов на госслужбу

Объявлены результаты экзаменов по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.

Как сообщает Report, с результатами экзамена можно ознакомиться по ссылке.

Результаты также доступны при отправлении номера работы на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Кандидаты, успешно сдавшие тест, будут сертифицированы в соответствии с должностями, включенными в подгруппы. Срок действия сертификата - 5 лет.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 16 мая до 17:00 18 мая.

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Версия на азербайджанском языке DİM dövlət qulluğu ilə bağlı keçirdiyi imtahanın nəticələri açıqlayıb

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