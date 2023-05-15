ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов на госслужбу

Объявлены результаты экзаменов по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.

Объявлены результаты экзаменов по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.

Как сообщает Report, с результатами экзамена можно ознакомиться по ссылке .

Результаты также доступны при отправлении номера работы на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Кандидаты, успешно сдавшие тест, будут сертифицированы в соответствии с должностями, включенными в подгруппы. Срок действия сертификата - 5 лет.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 16 мая до 17:00 18 мая.