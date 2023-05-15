ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов на госслужбу

Объявлены результаты экзаменов по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.
Как сообщает Report, с результатами экзамена можно ознакомиться по
Результаты также доступны при отправлении номера работы на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
Кандидаты, успешно сдавшие тест, будут сертифицированы в соответствии с должностями, включенными в подгруппы. Срок действия сертификата - 5 лет.
Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 16 мая до 17:00 18 мая.