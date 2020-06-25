​ГЭЦ обнародовал результаты приема в магистратуру

Бакалавры могут узнать о результатах экзамена через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "рабочий номер" на номер 7727.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов в ближайшее время будут размещены на сайте Центра.

Согласно результатам конкурса, из 11 380 бакалавров, участвовавших в выборе специальностей, 8 324 были приняты в магистратуру высших учебных заведений. Из них 3 069 поступили по госзаказу, 5 255 человек – на платных основах. 5 229 из поступивших являются выпускниками вузов текущего года, 3 095 – прошлых лет.

Лица, принятые в магистратуру высших учебных заведений, должны зарегистрироваться с 6 по 15 июля 2020 года (кроме субботы и воскресенья), подав необходимые документы в высшее учебное заведение, в которое они поступили. Бакалавры, которые не подали документы и не зарегистрировались в течение указанного периода, будут исключены из списка поступивших.

Время поступления на вакантные места будет объявлено в скором времени.