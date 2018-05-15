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    ГЭЦ обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты проведенного 13 мая вступительного экзамена по II и III группам специальностей для абитуриентов, желающих поступить в вузы Азербайджана по 2018/2019 учебному году. 

    Как сообщили Report в ГЭЦ, с результатами тестового экзамена и графическим изображением ответных карт абитуриенты могут ознакомиться на сайте ГЭЦ.

    Информацию о результатах экзамена можно также получить, отправив "рабочий номер" через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727. 

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