ГЭЦ обнародовал результаты первого испытательного экзамена, проведенного в соответствующей новой модели форме

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты испытательных экзаменов, проведенных 28 октября в 11 городах и районах страны в соответствии с моделью вступительных экзаменов 2019 года по новым учебным программам (куррикулумам).
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена через линк https://eservices.dim.gov.az/netsinaqnew/?frm=egov... или же отправив рабочий номер на номер 7727.
Отметим, что на экзамене учащиеся получают 30 тестовых заданий по каждому предмету. 22 из них бывают закрытыми, а 8 - открытыми.
Samirə AbdullayevaАвтор новости