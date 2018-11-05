ГЭЦ обнародовал результаты первого испытательного экзамена, проведенного в соответствующей новой модели форме

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты испытательных экзаменов, проведенных 28 октября в 11 городах и районах страны в соответствии с моделью вступительных экзаменов 2019 года по новым учебным программам (куррикулумам).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена через линк https://eservices.dim.gov.az/netsinaqnew/?frm=egov... или же отправив рабочий номер на номер 7727.

Отметим, что на экзамене учащиеся получают 30 тестовых заданий по каждому предмету. 22 из них бывают закрытыми, а 8 - открытыми.