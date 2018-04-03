ГЭЦ обнародовал результаты испытательного экзамена для абитуриентов

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты испытательного экзамена, проведенного 1 апреля.

Как сообщили Report в центре, каждый абитуриент экзамена может на сайте ГЭЦ ознакомиться с результатами и графическим изображением ответной карты. С результатами экзамена абитуриенты также могут ознакомиться, отправив рабочий номер на номер 7727 посредством мобильного телефона.

256 из прошедших регистрацию для участия на испытательном экзамене 23579 абитуриентов не явились на экзамен. 2 абитуриента были отстранены от экзамена за противоречащее правилам экзамена поведение.

Отметим, что запись на испытательные экзамены, которые состоятся 15 и 29 апреля, продолжается.

Желающие участвовать в испытательном экзамене, должны пройти регистрацию на сайте ekabinet.dim.gov.az.

Зарегистрированные пользователи могут в любое время приобрести новую карту оплаты и пополнить баланс своего счета. Пользователи могут записать на испытательный экзамен любого человека, пользуясь средствами на балансе.