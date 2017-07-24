ГЭЦ обнародовал результаты экзаменов по I и IV группам

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительных экзаменов, проведенных 22 июля в вузы по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, зайдя на сайт Государственного экзаменационного центра, участвующие на экзамене абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением "карты ответов".

Кроме того, результаты можно узнать, отправив с помощью мобильных операторов свой "рабочий номер" на номер 7727.

Отметим, три абитуриента набрали 700 баллов.

1366 из подавших документы 27962 абитуриентов не явились на экзамен. За нарушение экзаменационных правил 13 абитуриентов были выведены из экзаменационного зала, а их результаты аннулированы.

Отметим, что для абитуриентов, участвовавших в экзамене в Азербайджанском университете кооперации и эвакуированных в связи с пожаром, экзамен состоится 27 июля. Для этих абитуриентов "Лист допуска на экзамен" будет размещен на сайте Государственного экзаменационного центра 25 июля в течение дня".