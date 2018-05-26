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    ГЭЦ обнародовал результаты экзамена по приему в органы юстиции

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр совместно с министерством юстиции 26 мая провел тестовый экзамен для кандидатов, желающих поступить на службу в органы юстиции.

    Как сообщили Report в ГЭЦ, на 3-часовом экзамене кандидатам вручили тестовый сборник из 100 заданий. 80 вопросов проверяют знание кандидата в области права и законодательства, 20 – умение делать логические умозаключения.

    Были приняты все меры для сдачи экзамена в нормальных условиях, экзамен прошел согласно правилам.

    Результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ.

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