ГЭЦ обнародовал результаты экзамена по приему в органы юстиции

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр совместно с министерством юстиции 26 мая провел тестовый экзамен для кандидатов, желающих поступить на службу в органы юстиции.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на 3-часовом экзамене кандидатам вручили тестовый сборник из 100 заданий. 80 вопросов проверяют знание кандидата в области права и законодательства, 20 – умение делать логические умозаключения.

Были приняты все меры для сдачи экзамена в нормальных условиях, экзамен прошел согласно правилам.

Результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ.