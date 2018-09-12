ГЭЦ обнародовал результаты дополнительного выпускного экзамена

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты состоявшегося 8 сентября дополнительного выпускного экзамена для учащихся, которые по уважительной причине не смогли принять участие на выпускных экзаменах в 2018 году.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, участвовавшие в экзамене школьники могут ознакомиться с графическим изображением ответной карты и результатами на сайте структуры.

Кроме того, результаты можно узнать, отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов.

Отметим, что созданная для рассмотрения обращений в связи с результатами экзамена Апелляционная комиссия действует по адресу г.Баку, Насиминский район, ул.А.Саламзаде, 28 (здание бывшего Университета "Азия"). Ученики могут обратиться в Апелляционную комиссию 13 сентября с 10:00 до 17:00, имея при себе оригинал и копию удостоверения личности.