ГЭЦ обнародовал проходные баллы по приему в ссузы в прошлом году

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) опубликовал 3-й номер журнала "Абитуриент" и спецвыпуск "Проходные баллы, сформированные в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе общего (9 классов) сре

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) опубликовал 3-й номер журнала "Абитуриент" и спецвыпуск "Проходные баллы, сформированные в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе общего (9 классов) среднего образования на 2021 год".

Как сообщили Report в ГЭЦ, в третьем номере журнала "Абитуриент" опубликованы объявление о приеме специальностей для желающих поступить в средние специальные учебные заведения на базе общего (9 классов) среднего образования на 2022/2023 учебный год, специальности, по которым проводится прием, плановые места, инструкция для подающих электронные заявления и др. необходимые материалы. Материалы представлены на азербайджанском и русском языках.

В спецвыпуске "Проходные баллы, сформированные в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего (9 классов) среднего образования на 2021 год" опубликованы минимальные проходные баллы по специальностям.

Журналы можно приобрести в торговых киосках "Абитуриент" (город Баку, Насиминский район, ул. А.Саламзаде, 28), а также приобрести в книжных магазинах или на сайте www.abiturient.az.