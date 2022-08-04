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ГЭЦ обнародовал проходные баллы по приему в ссузы в прошлом году

ГЭЦ обнародовал проходные баллы по приему в ссузы в прошлом году Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) опубликовал 3-й номер журнала "Абитуриент" и спецвыпуск "Проходные баллы, сформированные в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе общего (9 классов) сре
Наука и образование
4 августа 2022 г. 09:36
ГЭЦ обнародовал проходные баллы по приему в ссузы в прошлом году

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) опубликовал 3-й номер журнала "Абитуриент" и спецвыпуск "Проходные баллы, сформированные в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе общего (9 классов) среднего образования на 2021 год".

Как сообщили Report в ГЭЦ, в третьем номере журнала "Абитуриент" опубликованы объявление о приеме специальностей для желающих поступить в средние специальные учебные заведения на базе общего (9 классов) среднего образования на 2022/2023 учебный год, специальности, по которым проводится прием, плановые места, инструкция для подающих электронные заявления и др. необходимые материалы. Материалы представлены на азербайджанском и русском языках.

В спецвыпуске "Проходные баллы, сформированные в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего (9 классов) среднего образования на 2021 год" опубликованы минимальные проходные баллы по специальностям.

Журналы можно приобрести в торговых киосках "Абитуриент" (город Баку, Насиминский район, ул. А.Саламзаде, 28), а также приобрести в книжных магазинах или на сайте www.abiturient.az.

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