ГЭЦ обнародовал новшества в выпускных экзаменах в IX классах

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Внесены изменения в правила выпускных экзаменов IX классов".

Как сообщает Report, об этом заявила завотделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Афига Батыева.

По ее словам, созданная с участием сотрудников ГЭЦ и министерства образования рабочая группа подготовила новую модель выпускных экзаменов: "Согласно новой модели, в отличие от прежних правил, в новых будут проверяться индивидуальные сформированные знаниями навыки. В новой модели будет отдаваться предпочтение письменным работам. Экзамены проведет ГЭЦ в централизованном порядке в два этапа".

А.Батыева отметила, что учащиеся азербайджанского сектора будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку и математике, а русского сектора – по русскому языку и математике: "Первый этап предусмотрен на февраль и март месяцы, а второй - на июнь. Продолжительность экзамена в первом этапе составит 2,5 часа, а во втором этапе 1,5 часа".

По словам завотделом, в первом этапе для проверки навыков чтения и письма по азербайджанскому языку воспользуются двумя текстами: "В первом этапе экзамена по математике предусматриваются 10 заданий открытого типа. На этом этапе учащиеся должны написать эссе на одну из трех предложенных тем. Написание эссе не принудительно, однако, при выпускных экзаменах 11 класса данный момент будет учтен.

Во втором этапе учащимся будут представлены 30 заданий закрытого типа по азербайджанскому языку и математике. Выпускники, обучающиеся на других языках (за исключение азербайджанского и русского языков), в обоих этапах будут сдавать экзамен лишь по математике".

А.Батыева также сказала, что учащиеся IX классов общеобразовательных школ могут также принять участие на онлайн-испытательном экзамене по I этапу.