ГЭЦ обнародовал дату выпускного экзамена

17 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для 46 741 учащегося.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.
Экзамен пройдет в Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском, Насиминском, Наримановском районах города Баку, в Гяндже, Самухском, Дашкесанском, Газахском, Агстафинском, Шекинском, Лянкяранском, Астаринском, Билясуварском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Зардабском, Кюрдамирском, Имишлинском, Ширванском, Гусарском, Сиязанском, Хызинском, Шабранском районах на уровне общего (9-летнего) среднего образования.
Экзамен начинается в 11:00. Учащиеся, пришедшие после 10:45, к экзамену не допускаются.