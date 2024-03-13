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ГЭЦ обнародовал дату выпускного экзамена

ГЭЦ обнародовал дату выпускного экзамена 17 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для 46 741 учащегося.
Наука и образование
13 марта 2024 г. 10:04
ГЭЦ обнародовал дату выпускного экзамена

17 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для 46 741 учащегося.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен пройдет в Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском, Насиминском, Наримановском районах города Баку, в Гяндже, Самухском, Дашкесанском, Газахском, Агстафинском, Шекинском, Лянкяранском, Астаринском, Билясуварском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Зардабском, Кюрдамирском, Имишлинском, Ширванском, Гусарском, Сиязанском, Хызинском, Шабранском районах на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Экзамен начинается в 11:00. Учащиеся, пришедшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

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Версия на азербайджанском языке Martın 17-də 46 mindən çox şagird üçün buraxılış imtahanı keçiriləcək

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