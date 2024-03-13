ГЭЦ обнародовал дату выпускного экзамена

17 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для 46 741 учащегося.

17 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для 46 741 учащегося.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен пройдет в Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском, Насиминском, Наримановском районах города Баку, в Гяндже, Самухском, Дашкесанском, Газахском, Агстафинском, Шекинском, Лянкяранском, Астаринском, Билясуварском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Зардабском, Кюрдамирском, Имишлинском, Ширванском, Гусарском, Сиязанском, Хызинском, Шабранском районах на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Экзамен начинается в 11:00. Учащиеся, пришедшие после 10:45, к экзамену не допускаются.