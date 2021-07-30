ГЭЦ обнародовал дату приемных экзаменов в ссузы

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам (учащимся), которые примут участие в экзаменах 11 августа.
Как сообщили Report в ГЭЦ, участникам следует распечатать "Пропускной лист" на экзамен.
11 августа планируется проведение следующих экзаменов по уровню общего среднего образования (9 классов):
1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;
2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в конкурсе на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;
3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;
Абитуриенты, относящиеся к 3 вышеуказанным категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/brxv.
4. Выпускной экзамен для студентов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в июньском экзамене;
5. Выпускной экзамен для лиц, сдающих экзамены в порядке экстерната.
Абитуриенты, относящиеся к 4-й и 5-й категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov.