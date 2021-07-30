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ГЭЦ обнародовал дату приемных экзаменов в ссузы

ГЭЦ обнародовал дату приемных экзаменов в ссузы Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам (учащимся), которые примут участие в экзаменах 11 августа.
Наука и образование
30 июля 2021 г. 13:55
ГЭЦ обнародовал дату приемных экзаменов в ссузы

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам (учащимся), которые примут участие в экзаменах 11 августа.

Как сообщили Report в ГЭЦ, участникам следует распечатать "Пропускной лист" на экзамен.

11 августа планируется проведение следующих экзаменов по уровню общего среднего образования (9 классов):

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в конкурсе на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;

3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;

Абитуриенты, относящиеся к 3 вышеуказанным категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/brxv.

4. Выпускной экзамен для студентов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в июньском экзамене;

5. Выпускной экзамен для лиц, сдающих экзамены в порядке экстерната.

Абитуриенты, относящиеся к 4-й и 5-й категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov.

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Версия на азербайджанском языке Avqustun 11-də orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək

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