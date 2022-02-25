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ГЭЦ обнародовал дату приема заявок в вузы и ссузы

ГЭЦ обнародовал дату приема заявок в вузы и ссузы Прием заявок в высшие и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования будет осуществляться посредством интернета с 4 по 17 марта.
Наука и образование
25 февраля 2022 г. 14:49
ГЭЦ обнародовал дату приема заявок в вузы и ссузы

Прием заявок в высшие и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования будет осуществляться посредством интернета с 4 по 17 марта.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в процессе подачи документов могут принять участие как выпускники текущего года, так и предыдущих лет.

По вступительным экзаменам в магистратуру бакалаврам будет предоставлена возможность сдать повторный экзамен. Следующий экзамен планируется провести 29 мая.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces deadline for acceptance of applications for universities and colleges
Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərə və kolleclərə ərizə qəbulunun tarixi məlum olub

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