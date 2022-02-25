ГЭЦ обнародовал дату приема заявок в вузы и ссузы

Прием заявок в высшие и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования будет осуществляться посредством интернета с 4 по 17 марта.

Прием заявок в высшие и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования будет осуществляться посредством интернета с 4 по 17 марта.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в процессе подачи документов могут принять участие как выпускники текущего года, так и предыдущих лет.

По вступительным экзаменам в магистратуру бакалаврам будет предоставлена возможность сдать повторный экзамен. Следующий экзамен планируется провести 29 мая.